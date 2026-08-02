Lübnan ordusu, 5 askerin yaralandığı olayın "şüpheli cismin patlamasından kaynaklandığını" açıkladı

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki Kefre beldesinde 5 askerin hafif yaralandığı olayın, şüpheli bir cismin patlamasından kaynaklandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, uzman birliğin olayla ilgili inceleme başlattığı ve ilk bulgulara göre olayın şüpheli bir cismin infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kefre'deki patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Lübnan ordusu, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, askerlerin İsrail saldırısı sonucu yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA