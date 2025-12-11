Haberler

Lübnanlı vekilden, GKRY ile imzalanan anlaşmanın anayasaya aykırılığıyla ilgili önerge

Lübnanlı Milletvekili Ali Hasan Halil, GKRY ile yapılan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması'nın meclis onayı olmadan imzalandığını belirterek, anayasayı ihlal iddiasında bulundu.

Lübnanlı Milletvekili Ali Hasan Halil, hükümetin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması'nı, meclis onayı alınmadan imzalayarak anayasayı ihlal ettiğini belirtti.

Meclis Başkanı Nebih Berri'nin liderliğini yaptığı Emel Hareketi'nden Milletvekili Halil, sosyal medya hesabından, meclise sunduğu soru önergesinin metnini paylaştı.

Halil, önergesinde, GKRY ile yapılan MEB Sınırlandırma Anlaşması'nın meclis onayı olmadan imzalanmasının Lübnan Anayasası'nın 52. maddesine aykırı olduğunu ifade etti.

Lübnan ve GKRY arasında 26 Kasım'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmıştı.

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda düzenlenen imza törenine, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini katılmıştı.

Lübnan'da birçok kesim anlaşmayı eleştiriyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
