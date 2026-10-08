Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in bugüne kadar yapılan anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini hiçbir zaman yerine getirmediğini belirtti.

Meclis Başkanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Berri, ABD'li Senatör James Lankford ve beraberindeki heyeti Ayn Tine'deki ikametgahında kabul etti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İssa'nın da katıldığı görüşmede, Lübnan ve bölgedeki genel durum, siyasi gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Berri, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 425 ve 1701 sayılı kararlarına, Kasım 2024'teki ateşkes anlaşmasına ve üçlü çerçeve anlaşmasına hiçbir zaman uymadığını söyledi.

Berri, "Sorun yine aynı: İsrail'in tüm anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi." ifadelerini kullandı.

Avn, Ayn Tine'de, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile de görüştü.

Görüşmede, İsrail'in devam eden ateşkes ihlalleri ve Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik günlük saldırıları çerçevesinde, ülkedeki ve bölgedeki genel durum ile siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmeler masaya yatırıldı.

Lübnan ile AB ülkeleri arasındaki ilişkilerin de değerlendirildiği görüşmede, AB'nin başta yeniden imar olmak üzere çeşitli alanlarda Lübnan'a sağlayabileceği destek üzerinde duruldu.

Ayrıca, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) varlığının sürdürülmesi yönündeki tutumuna AB'nin verebileceği destek ele alındı.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzaladı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA