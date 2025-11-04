Haberler

Lübnan Meclis Başkanı Berri: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

Güncelleme:
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasının hiçbir maddesine uymadığını ve Lübnan ordusunun güneydeki varlığının İsrail işgali nedeniyle sınırlı kaldığını söyledi. Berri, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına dikkat çekerek, ABD ve Fransa'nın kurduğu Ateşkesi Denetleme Komitesinin rolünün önemine vurgu yaptı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasının hiçbir maddesine uymadığını belirtti.

Meclis Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Berri, İslami Radyo ve Televizyonlar Birliğinden bir heyeti kabul etti.

Berri, görüşmede, Lübnan ordusunun halihazırda Litani Nehri'nin güneyinde 9 bin askerle varlık gösterdiğini ancak İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki işgalinin, Lübnan askerlerinin uluslararası alanda tanınan sınırlarına kadar yayılmasına engel teşkil ettiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarına dikkati çeken Berri, "İsrail, ateşkes anlaşmasının hiçbir maddesine uymadı." ifadesini kullandı.

İsrail'in "Hizbullah'a Suriye'den silah akışının sürdüğü" yönündeki iddiasına ilişkin ise Berri, "İsrail'in silah iddiası tamamen yalandır. Hava sahasına hakim olan ABD, gerçeği çok iyi bilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan ile İsrail arasındaki "dolaylı müzakere" konusuna da değinen Berri, ABD ve Fransa öncülüğünde kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesinin bu konunda üstleneceği rolün önemli olduğunu vurguladı.

Berri ayrıca Lübnan halkının İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine "hayır" diyeceğine inandığını söyledi.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
