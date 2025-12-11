Haberler

Lübnan Meclis Başkanı Berri: "Barrack'ın Lübnan'ın Suriye'ye ilhak edilmesine yönelik sözleri kabul edilemez"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Lübnan'ın Suriye'ye ilhak edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını büyük bir hata olarak nitelendirdi. Berri, Lübnan'a yönelik tehditlere karşı ise hiç kimsenin tehdit edilemeyeceğini ifade etti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamasına tepki göstererek, "Barrack'ın Lübnan'ın Suriye'ye ilhak edilmesine yönelik sözleri asla kabul edilemez ve büyük bir hatadır." dedi.

Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, Beyrut'taki konutunda Basın Sendikası'ndan bir heyeti kabul etti.

Batılı diplomatların Lübnan'a yönelik tehditlerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Berri, "Hiç kimse Lübnanlıları tehdit edemez. Barrack'ın Lübnan'ın Suriye'ye ilhak edilmesine yönelik sözleri asla kabul edilemez ve büyük bir hatadır." ifadelerini kullandı.

ABD'li Büyükelçi Barrack, 7 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen bir panelde, "Lübnan ile Suriye'yi bir araya getirmemiz ve iki kadim ve güzel medeniyeti uyumlu hale getirmemiz gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

Berri ayrıca Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes kapsamında kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantılarına katılan Lübnan heyetine sivil bir temsilcinin atanmasına karşı olmadığını belirterek, ateşkesin uygulanmasının şart olduğunu vurguladı.

Ülkesinin ateşkes anlaşmasına uyduğunu kaydeden Berri, İsrail tarafının ise bu anlaşmayı yaklaşık bin 100 kez ihlal ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
