Lübnan: İsrail'in Saldırılarında Mart Başından Bu Yana 2.500'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

BEYRUT, 27 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in mart ayı başından bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2.509'a yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, söz konusu dönemde en az 7.755 kişinin de yaralandığı belirtildi. ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'da ağır can kayıpları yaşandığına dikkat çekildi.

Aynı gün yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkesi sık sık ihlal etmesi nedeniyle meşru müdafaa olarak karşı saldırı düzenlediklerini belirten Hizbullah, saldırıların sürmesi veya Lübnan topraklarının işgalinin devam etmesi halinde buna direnecekleri uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Ateşkes ihlallerinin devam etmesi, saldırıların sürmesi, evlerin yıkılması, sivillerin hedef alınması veya Lübnan topraklarının işgalinin devamı, karşılıksız kalmayacak ve direnişimizle karşılaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

