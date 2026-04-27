Lübnan: İsrail'in Saldırılarında Mart Başından Bu Yana 2.500'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan: İsrail'in Saldırılarında Mart Başından Bu Yana 2.500'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti
BEYRUT, 27 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in mart ayı başından bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2.509'a yükseldiği bildirildi.

BEYRUT, 27 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in mart ayı başından bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2.509'a yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, söz konusu dönemde en az 7.755 kişinin de yaralandığı belirtildi. ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'da ağır can kayıpları yaşandığına dikkat çekildi.

Aynı gün yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkesi sık sık ihlal etmesi nedeniyle meşru müdafaa olarak karşı saldırı düzenlediklerini belirten Hizbullah, saldırıların sürmesi veya Lübnan topraklarının işgalinin devam etmesi halinde buna direnecekleri uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Ateşkes ihlallerinin devam etmesi, saldırıların sürmesi, evlerin yıkılması, sivillerin hedef alınması veya Lübnan topraklarının işgalinin devamı, karşılıksız kalmayacak ve direnişimizle karşılaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Belediyede satırlı dehşet kamerada! Başından yaralandı

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Direkt kafasını hedef aldı
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!