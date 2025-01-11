Lübnan'ın güneyinde İsrail'in çekildiği beldelerde 13 ceset daha bulundu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekildiği 4 beldede 13 kişinin cesedine ulaşıldı.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği En-Nakura'da 8, El-Beyyada'da 2, Tayr Harfa'da 1, El-Hıyam'da 2 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Ulaşılan ceset ve uzuvların DNA testi için yetkililere teslim edildiği bildirilen açıklamada, Lübnan ordusunun koordinasyonundaki çalışmaların tüm kayıplar bulunana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

ÇIKARILAN CESET SAYISI 53'E YÜKSELDİ

Böylece Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun çekildiği beldelerde yürütülen arama ve saha çalışmaları kapsamında çıkarılan cesetlerin sayısı 42'si Hıyam'dan olmak üzere 53'e yükseldi.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor. Öte yandan, İsrail, hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.