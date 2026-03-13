Haberler

Beyrut'ta İsrail Ordusu Saldırısı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen bir saldırıda, İsrail ordusunun hedef aldığı bölgede en az 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve yerel halk arasında endişe hakim. Bu saldırı, bölgede süregelen çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor ve uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
