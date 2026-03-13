Beyrut'ta İsrail Ordusu Saldırısı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen bir saldırıda, İsrail ordusunun hedef aldığı bölgede en az 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve yerel halk arasında endişe hakim. Bu saldırı, bölgede süregelen çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor ve uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar