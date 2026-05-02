Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı Clearfield ile görüştü

Lübnan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rudolf Heykel ile Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield, Beyrut Hava Üssü'nde olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Clearfield'in Lübnan'a gerçekleştirdiği kısa ziyaret kapsamında Heykel ile düzenlenen toplantıda, ülkedeki güvenlik durumu ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizmanın çalışmalarından azami fayda sağlanması ve işleyişinin geliştirilmesine ilişkin konular değerlendirildi.

Toplantıda, mevcut süreçte Lübnan ordusunun rolünün önemine vurgu yapılırken, orduya desteğin sürdürülmesinin gerekliliği ifade edildi.

ABD'li General Clearfield, toplantının ardından Lübnan'dan ayrıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.