Lübnan, Dünkü Saldırıda Hayatını Kaybeden Gazetecinin İsrail Tarafından Kasıtlı Olarak Hedef Alındığını Savundu

(ANKARA) - Lübnan Başbakanı Joseph Avn, İsrail'in dünkü hava saldırılarında gazeteci Amal Khalil'in hayatını kaybettiğini ve gazeteci Zeynep Faraj'ın yaralandığını açıkladı. Avn, İsrail'in savaş suçu işlediğini savundu.

Lübnanlı gazeteci Khalil ve beraberindeki serbest fotoğrafçı Faraj, İsrail-Hizbullah savaşıyla ilgili haber takibi sırasında Lübnan'ın güneyindeki bir eve dün düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in iki gazeteciyi hedef alması ve Amal Khalil'in hayatını kaybetmesinden "derin üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Avn, İsrail'in gazetecilere yönelik eylemlerini, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının gerçek yüzünü gizlemeyi amaçlayan kasıtlı adımlar" olarak nitelendirdi. Avn, söz konusu eylemleri "uluslararası hukuk ve normlar çerçevesinde cezalandırılması gereken insanlığa karşı suçlar" olarak nitelendirip kınadı.

Lübnanlı yetkililer, Khalil ile Faraj'ın ilk hava saldırısının önlerindeki araca isabet etmesinden sonra bir eve sığınmaya çalıştıkları sırada kasıtlı olarak hedef alındığını belirtti. Olayın, Lübnan'ın güneyindeki Tayri köyünde meydana geldiği bildirildi. Yetkililer ayrıca, İsrail Savunma Kuvvetleri'ni (IDF), gazetecilere ulaşmaya çalışan işaretli bir ambulansı da kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.

43 yaşındaki Amal Khalil, Lübnan'da yayımlanan Al-Akhbar gazetesinde çalışıyordu. Serbest fotoğrafçı olan Faraj ileseyahat ediyordu. IDF, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engellediği yönündeki iddiaları reddetti ve gazetecileri hedef almadığını ileri sürdü.

Öte yandan İsrail ile Lübnan bugün Washington'da ikinci tur görüşmelere hazırlanıyor. İki ülke arasındaki doğrudan müzakereler Türkiye saatiyle akşam gerçekleşecek. Toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'de görev yapan Lübnan ve İsrail büyükelçilerinin katılması bekleniyor.

