Lübnan: Orduya verilen destek hayır işi değil, istikrara yönelik stratejik bir yatırımdır

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Lübnan'da silahların "devlet tekelinde" toplanmasının önemini vurgulayarak, "Lübnan ordusuna verilen destek hayır işi değil, istikrara yönelik stratejik bir yatırımdır." dedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Lübnan Ortaklık Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica da yer aldı.

Recci, toplantıda yaptığı konuşmada, silahların devlet tekelinde toplanması süreci ile Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde yürüttüğü çalışmalara dikkati çekti.

Hükümetin ağustos ayında orduya silahların devlet tekelinde toplanması görevini verdiğini hatırlatan Recci, bu kararın yeni süreçte "dönüm noktası" olduğunu ifade etti.

"Karar, savaş ve barış yetkisini anayasal kurumlara geri kazandırmaktadır ayrıca Hizbullah ve Filistinli gruplar da dahil olmak üzere tüm gayrimeşru silahlı yapıların varlığına son vermektedir." diyen Recci, hükümetin bu adımla, Taif Anlaşması ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1559 ve 1701 sayılı kararlarıyla uyumlu şekilde devlet egemenliğinin Lübnan topraklarının tamamına yayılmasını hedeflediğini söyledi.

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya yıl sonuna kadar bu sürece ilişkin bir plan hazırlama görevi vermişti. Hizbullah ise silahlarını teslim etmeyeceğini açıklamıştı.

"Lübnan ordusuna verilen destek bir hayır işi değil"

Lübnan ordusunun desteklenmesine de değinen Recci, "Lübnan ordusuna verilen destek hayır işi değil, istikrara yönelik stratejik bir yatırımdır." dedi.

Recci ayrıca, devletin ülke genelinde egemenliğini tesis etme sürecinin başarısının, İsrail'in ateşkese uymasına, işgal altında tuttuğu noktalardan çekilmesine ve sayıları 20 olarak açıklanan Lübnanlı esirlerin serbest bırakmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Bakan Recci, ülkesinin İsrail ile "ateşkes ve diyaloğa hazır olduğunu" da sözlerine ekledi.