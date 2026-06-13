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İsrail medyası: Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine bir İHA ve 3 roket fırlatıldı

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İsrail medyası, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine bir insansız hava aracı (İHA) ve 3 roket fırlatıldığını, İHA'nın düşürüldüğünü ve sirenlerin çaldığını bildirdi. Haberde ayrıca İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes sürecine dair bilgiler yer alıyor.

İsrail medyası, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine bir insansız hava aracı (İHA) ve 3 roket fırlatıldığını bildirdi.

Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre Lübnan'dan kuzeydeki yerleşim yerlerine 3 roket fırlatıldı.

Yine Lübnan'dan gelen bir İHA'nın da İsrail ordusu tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail'in kuzeyinde roket saldırısına bağlı olarak sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed
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