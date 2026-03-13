Hizbullah'ın fırlattığı roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 2 kişi yaralandı

TEL İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğünü Lübnan'dan Hizbullah'ın ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah'ın roket salvoları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sürekli sirenlerin devreye girdiğini aktardı.

İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin sıklıkla çalması nedeniyle, İsraillilerin sığınakların yakınlarında bulunmak zorunda kaldığı belirtilen haberde, Celile bölgesinde bir Hizbullah roketinin doğrudan bir eve isabet etmesi neticesinde 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hizbullah geçen çarşamba akşamı İsrail'e yönelik yoğun bir saldırı başlattığını duyurmuş, kısa bir süre içerisinde 200'den fazla roket ateşlenmiş ve İsrail'in kuzeyinde bazı bölgelere isabet eden roketler maddi hasara yol açmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.