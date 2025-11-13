Haberler

Lübnan'dan 400 Suriyeli Mültecinin Gönüllü Dönüşü

Güncelleme:
Lübnan hükümetinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşü için uyguladığı planın dokuzuncu aşamasında, 400 Suriyeli daha memleketlerine döndü. Plan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğiyle yürütülüyor.

Lübnan hükümetinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü öngören planının dokuzuncu aşaması kapsamında 400 Suriyelinin daha ülkesine döndüğü belirtildi.

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan planın dokuzuncu aşamasında bir grup Suriyeli daha ülkesine "gönüllü" dönüş yaptı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, plan kapsamında başkent Beyrut ve diğer bölgelerden yaklaşık 400 Suriyeli, El-Masna Sınır Kapısı üzerinden memleketlerine döndü.

Hükümetin hazırladığı plan

Lübnan hükümeti Haziran 2024'te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı.

Plana göre, "organize dönüşlerde" isimler kaydediliyor ve her mülteciye 100 dolar ödeme yapılarak otobüslerle Suriye'ye gönderiliyor.

"Düzensiz dönüşlerde" ise mülteciler kendi ulaşım araçlarını ayarlıyor ancak yine 100 dolar destek alabiliyor.

Planın ilk aşaması 29 Temmuz 2024'te başlamış, 72 Suriyeli mülteci El-Masna Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmüştü.

Suriye'deki iç savaştan dolayı yaklaşık 1,8 milyon Suriyeli, Lübnan'a göç etmek zorunda kalmıştı. Bunların yaklaşık 880 bini UNHCR'ye kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
