Lübnan'a Yönelik İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2.020'ye Ulaştı

BEYRUT, 12 Nisan (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2.020 kişinin hayatını kaybettiğini, 6.436 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada bu sayının, devam eden İsrail hava saldırıları ve sınır ötesi çatışmalar sırasında ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen toplam kayıpları yansıttığını belirtti.

Bu tırmanış, Hizbullah'ın dahil olduğu yeni çatışmaların ardından geldi. Hizbullah, 27 Kasım 2024'teki ateşkesin ardından ilk kez 2 Mart'ta Lübnan'ın güneyinden İsrail'e roket attığını açıklamıştı. Bunun ardından İsrail askeri harekatını Lübnan geneline yaydı.

O tarihten bu yana Lübnan'ın çeşitli bölgeleri aralıksız saldırılara maruz kalırken, çatışmalar sınır hattını aşarak ülkenin diğer kesimlerine de yayıldı.

İran ile ABD çarşamba günü ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı. İsrail, ateşkese uyacağını ancak anlaşmanın Lübnan'ı kapsamadığını savunuyor. Bu iddia İran ve arabulucu Pakistan tarafından reddediliyor.

Kaynak: Xinhua