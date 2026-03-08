Albüm: İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 454.000'i Aştı

BEYRUT, 8 Mart (Xinhua) -- Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid cumartesi günü yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin yardım platformu aracılığıyla kayıt altına alınan yerinden edilen kişi sayısının yaklaşık olarak 454.000'e ulaştığını belirtti.

Lübnanlı yetkililer aynı gün yaptıkları açıklamada, İsrail'in pazartesi sabahından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 294'e ulaştığını, yaralıların sayısının ise 1.023'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua