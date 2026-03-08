Haberler

Albüm: İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 454.000'i Aştı

Albüm: İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 454.000'i Aştı
Güncelleme:
Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, hükümetin yardım platformu aracılığıyla kaydedilen yerinden edilmiş kişi sayısının 454.000'i bulduğunu açıkladı. Ayrıca, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 294'e ve yaralı sayısı 1.023'e yükseldi.

BEYRUT, 8 Mart (Xinhua) -- Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid cumartesi günü yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin yardım platformu aracılığıyla kayıt altına alınan yerinden edilen kişi sayısının yaklaşık olarak 454.000'e ulaştığını belirtti.

Lübnanlı yetkililer aynı gün yaptıkları açıklamada, İsrail'in pazartesi sabahından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 294'e ulaştığını, yaralıların sayısının ise 1.023'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
