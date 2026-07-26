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Lübnan'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 1 Milyon Captagon Hap Ele Geçirildi

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Lübnan ordusunun ülkenin orta kesiminde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 milyon captagon hap ile 60 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Lübnan ordusunun ülkenin orta kesiminde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 milyon captagon hap ile 60 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Lübnan Ordu Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerin takip ve incelemeler sonucunda, Kesrevan kentindeki bağlı Zuk Misbah bölgesinde uyuşturucu ticareti yapan ve sahte para piyasaya süren 2 Lübnan vatandaşını yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemi sırasında şüphelilerden birinin güvenlik güçlerine ateş açtığı, askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada söz konusu kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon captagon hap, 60 kilogram esrar, 1 adet silah, 1 adet el bombası ve bir miktar sahte para ele geçirildiği kaydedildi.

Ordu birlikleri Temmuz 2025'te Baalbek-Hermel vilayetine bağlı Yamin beldesinde ülkenin en büyük captagon üretim imalathanelerinden birini çökertmiş, aynı yılın aralık ayında ise yurt dışına kaçırılmak üzere hazırlanan yaklaşık 1,5 milyon captagon hap ele geçirmişti.

Kaynak: AA
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