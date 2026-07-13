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Lübnan'da FETÖ darbe girişimi anma programı

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Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmen kasabası Kavaşra'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 10'uncu yılı ve "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmen kasabası Kavaşra'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 10'uncu yılı ve "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kavaşra Belediyesi ile Gençlik Komitesi tarafından gerçekleştirilen programa belde sakinlerinin yanı sıra Lübnan'daki Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Beldedeki Sultan Selim Meydanı'nda toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Lübnan bayraklarıyla 15 Temmuz şehitlerini andı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Programda, demokrasi ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler, rahmet ve minnetle yad edildi.

Etkinlik alanında "Tek illet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü saygıyla anıyoruz" yazılı dövizler taşındı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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