Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Lübnan'da tır soruşturmasında 2 Hizbullah mensubu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın doğusundaki Dahr el-Baydar kontrol noktasında geçen ay ele geçirilen patlayıcı yüklü tır soruşturmasında 2 Hizbullah mensubu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanığın sorgusu 17 Kasım'a ertelendi.

Lübnan'ın doğusundaki Dahr el-Baydar kontrol noktasında geçen ay ele geçirilen patlayıcı yüklü tıra ilişkin soruşturma kapsamında, Hizbullah mensubu 2 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Askeri Soruşturma Hakimi Gade Ebu Alvan, 30 Ekim'de haklarında iddianame düzenlenen ve dosya kapsamında gözaltında bulunan Ali el-Kürdi ile Heysem Emhaz'ı avukat Maan el-Esad'ın katılımıyla sorguladı.

Sorgunun sonunda iki isim hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Tutuksuz yargılanan 6 sanığın da avukatı olan Esad'ın usule ilişkin itiraz dilekçesi sunması üzerine Ebu Alvan, bu kişilerin sorgusunu 17 Kasım'a erteledi.

Askeri Savcılığın dilekçeler hakkında görüş bildirmesinin ardından soruşturmanın sürdürülmesi bekleniyor.

Dava süreci

Lübnan'da 30 Ekim'de Askeri Mahkeme nezdindeki hükümet komiseri yargıç Claude Ghanem, Dahr el-Baydar kontrol noktasında geçen ay ele geçirilen patlayıcılarla ilgili Hizbullah mensubu 13 kişi hakkında iddianame düzenlemişti.

Bu kişilerden 8'inin adı bilinirken, diğer 5 kişinin yalnızca takma adlarıyla tanındığı belirtilmişti.

Şüpheliler devletin iç güvenliğine saldırmak, devlet yasalarını ihlal eden suçlar işlemek, hükümet kararlarına aykırı davranmak, silah ve patlayıcı bulundurmak ve devletin otoritesini zedelemeyi amaçlayan yasa dışı örgüt kurmakla suçlanmıştı.

Yargıç Ghanem, şüphelileri ve dosyayı soruşturmanın yürütülmesi ve gerekli tutuklama kararlarının çıkarılması için Askeri Mahkeme 1. Soruşturma Hakimi Gade Ebu Alvan'a sevk etmişti.

Lübnan'ın doğusunda ele geçirilen patlayıcılar

Lübnan basını, 10 Ekim'de güvenlik güçlerinin doğudaki Bekaa'dan Beyrut'a giden bir tırı Dahr el-Baydar bölgesinde durdurarak içindeki patlayıcılara el koyduğunu ve 2 kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti.

Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloku" milletvekili Hasan Fadlallah ise 15 Ekim'de, ele geçirilen patlayıcıların kendilerine ait olduğunu ve gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını ve araç ile içindekilerin iade edilmesini istemişti.

Kaynak: AA
Yere düşen tabanca küçük Melek'i hayattan kopardı! Dayı ile yenge tutuklandı

Evdeki tabanca yere düşmüştü! Yüzünden yaralanan Melek'ten acı haber
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler

Babasına kurşun yağdırmıştı! Anneden şaşırtan sözler
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok11

Maç öncesi ortam gerildi! Burak'ın dedikleri Emre'yi kızdıracak

Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu89

Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı18

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı
Aydın'da 4. kattan atlayan kedi, vatandaşların açtığı örtüye düşüp yara almadan kurtuldu

4. kattan boşluğa atladı! Aşağıda açılan örtü onu kurtardı
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu28

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Hatay'da sağanak can aldı! Dereye düşen 10 yaşındaki çocuktan kahreden haber

Sağanağın vurduğu ilimizi yasa boğan haber! Daha 10 yaşındaydı