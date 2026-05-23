Haberler

Lübnan'ın Trablus kentinde Kurban Bayramı için "Tekbir Alayı" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın Trablus kentinde, Kurban Bayramı dolayısıyla yüzlerce kişinin katılımıyla geleneksel Tekbir Alayı düzenlendi. Katılımcılar İslami pankartlar taşıyarak tekbir getirdi, etkinliğe çocuklar ve atlılar da eşlik etti.

Lübnan'ın kuzeyindeki en büyük şehirlerden Trablus'ta, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yüzlerce kişinin katılımıyla "Tekbir Alayı" düzenlendi.

Tekbir Alayı, Trablus'un Ebu Semra semtindeki El-İhsan Camii'nden başladı.

Katılımcılar, İslami pankartlar taşıyıp bayram tekbirleri getirerek sokaklarda yürüdü.

Alaya katılan Lübnanlı Nadir Hallab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tekbir alayı İslami ritüelleri yaşatıyor ve kalpleri canlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların da yürüyüşe katıldığını belirten Hallab, "Çocuklar bizimle birlikte yürüyerek tekbir ve tespihler aracılığıyla bayramın gerçek anlamını öğreniyor." dedi.

İbrahim Casım ise mahallelerinde düzenlenen Tekbir Alayı'nın eski bir gelenek olduğunu söyledi.

Ebu Semra'daki yürüyüşe çok sayıda atlı da eşlik ederken, etkinlik kentte manevi bir atmosfer oluşturdu.

Kaynak: AA / Stephanie Rady
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını değerlendirdi! İşte toplantıdan çıkan sonuç
Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler

Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek

Ünlü gazeteci sayı vererek açıkladı: Kılıçdaroğlu istifaları geliyor
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?