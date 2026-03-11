Haberler

İsrail saldırısında ölen rahip için Lübnan'ın güneyinde cenaze töreni düzenlendi

İsrail saldırısında ölen rahip için Lübnan'ın güneyinde cenaze töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın Kalia beldesinde, 9 Mart'ta İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybeden Maruni rahip Pierre er-Rahi için cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene üst düzey yetkililer ve din adamları katılarak Rahi'nin insani yardım çalışmalarındaki katkılarına vurgu yapıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Kalia beldesi sakinleri, İsrail ordusunun 9 Mart'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Maruni rahip Pierre er-Rahi için resmi ve dini yetkililerin katılımıyla cenaze töreni düzenledi.

İsrail saldırısında ölen Rahi'nin naaşı beldedeki Mar Circis Meydanı'na getirildiğinde halk tarafından karşılanırken, cenaze törenine Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'in yanı sıra Vatikan'ın Beyrut Büyükelçisi Paolo Borgia ile çok sayıda metropolit ve din görevlisi katıldı.

Törende, Maruni Patrikhanesi tarafından Patrik Rahi için yazılan taziye mesajı okunurken, Rahi'nin sosyal çalışmalarda aktif olduğu ve insani yardım faaliyetlerinde yer aldığı belirtildi.

Maruni rahip Rahi, İsrail ordusunun 4 Mart'ta Litani Nehri'nin güneyinin boşaltılması için yaptığı sürgün emrine rağmen yaşadığı Kalia beldesinden çıkmayı reddettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu ise 9 Mart'ta düzenlediği saldırıda Rahi'yi öldürürken, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo rahip Rahi'nin hayatını kaybetmesini derin üzüntüyle öğrendiğini ve olayları endişeyle takip ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vuruyor! Büyük patlama anbean kamerada
''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi

''Yapamaz'' diyenleri pişman edip Süper Lig'e çıkmaya hazırlanıyor
Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık

Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler! Oğul Hamaney'i işaret etti
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti