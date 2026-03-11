İsrail saldırısında ölen rahip için Lübnan'ın güneyinde cenaze töreni düzenlendi

Lübnan'ın güneyindeki Kalia beldesi sakinleri, İsrail ordusunun 9 Mart'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Maruni rahip Pierre er-Rahi için resmi ve dini yetkililerin katılımıyla cenaze töreni düzenledi.

İsrail saldırısında ölen Rahi'nin naaşı beldedeki Mar Circis Meydanı'na getirildiğinde halk tarafından karşılanırken, cenaze törenine Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'in yanı sıra Vatikan'ın Beyrut Büyükelçisi Paolo Borgia ile çok sayıda metropolit ve din görevlisi katıldı.

Törende, Maruni Patrikhanesi tarafından Patrik Rahi için yazılan taziye mesajı okunurken, Rahi'nin sosyal çalışmalarda aktif olduğu ve insani yardım faaliyetlerinde yer aldığı belirtildi.

Maruni rahip Rahi, İsrail ordusunun 4 Mart'ta Litani Nehri'nin güneyinin boşaltılması için yaptığı sürgün emrine rağmen yaşadığı Kalia beldesinden çıkmayı reddettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu ise 9 Mart'ta düzenlediği saldırıda Rahi'yi öldürürken, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo rahip Rahi'nin hayatını kaybetmesini derin üzüntüyle öğrendiğini ve olayları endişeyle takip ettiğini duyurmuştu.