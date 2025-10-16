Lübnan'da İsrail Saldırısında Altı Yaralı

(ANKARA)- Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güneydeki saldırılarında altı kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail, hedefin Hizbullah tesisleri olduğunu savunurken, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun saldırıların sivillere yönelik olduğunu belirterek kınadı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında altı kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Sayda kentine bağlı Bnaafoul'da bir, Nebatiye'ye bağlı Ansar'da ise beş kişi yaralandı. İsrail ordusu saldırıların Hizbullah'a ait tesisleri hedef aldığını belirtirken, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, sivillerin hedef alındığını öne sürerek saldırıları "ateşkesin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi. Avn, İsrail'i "ekonomik toparlanmayı engellemeye ve ulusal istikrarı baltalamaya yönelik sistematik bir politika izlemekle" suçladı.