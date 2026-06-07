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İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyini vurduğu saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde İsrail savaş uçaklarının bir binaya düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hizbullah ise İsrail güçlerine 20 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde yer alan Zefta ve En-Numeyriyye beldeleri arasındaki bir binaya İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Zefta ve En-Numeyriyye beldelerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan bir binayı hedef aldı.

Düzenlenen hava saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Hizbullah'tan İsrail güçlerine 20 saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde saldırı ve işgali sürdüren İsrail güçlerine yönelik 20 saldırı gerçekleştirdiğini ve İsrail askerlerinin saldırılarda yaralandığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların "Lübnan'ı ve halkını savunmak, İsrail'in ateşkes ihlalleri ile Lübnan'ın güneyindeki köyleri hedef alan saldırılarına yanıt vermek amacıyla" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamalardan aktarılan bilgilere göre Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalarda İsrail ordusuna ait araç ve asker topluluklarını hedef aldı, iki noktada İsrail güçlerinin ilerleme girişimini engelledi ve bir savaş uçağına karadan havaya füzeyle müdahale etti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
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