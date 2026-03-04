Lübnan: İsrail'in Artan Saldırıları Nedeniyle 58.000'den Fazla Kişi Yerinden Oldu

BEYRUT, 4 Mart (Xinhua) -- Lübnan'da İsrail'in artan saldırıları nedeniyle 58.064 kişinin ülke içinde yerinden olduğu belirtildi.

Lübnan afet yönetimi yetkililerinin salı günü açıkladığı verilere göre ülkede 12.539 aile yerinden edildi.

Pazartesi günü erken saatleri ile salı öğleden sonra arasında sınır ötesi saldırıların artması nedeniyle en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 246 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Son günlerde sınır hattı boyunca yoğunlaşan hava saldırıları ve karşılıklı düzenlenen saldırılar nedeniyle Lübnan ile İsrail arasındaki gerilim tırmanıyor. Bu nedenle can kayıplarında artış ve geniş çaplı yerinden edilmeler yaşanırken, acil müdahale sistemleri üzerindeki yükün arttığı bildiriliyor.

Kaynak: Xinhua