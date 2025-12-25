Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarında zarar gören kilisede Noel ayini düzenlendi

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde İsrail saldırılarında zarar gören bir kilisede, Noel ayini düzenlendi.

Nebatiye'ye bağlı Yarun beldesinde İsrail saldırılarında hasar gören Mar Georgios Kilisesi'nde, yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez yapılan ayine onlarca kişi katıldı.

İsrail sınırında yer alan Yarun, son dönemde yoğun saldırılara maruz kalan beldelerin başında geliyor.

AA muhabirine konuşan belde sakinlerinden Mebda Sellum, yaşanan yıkıma rağmen insanların yeniden bir araya gelerek ayine katıldığını ve bu topraklardaki varlıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

Sellum, ayinin Yarun'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aziz Georgios Kilisesi papazı Şarıl Neddef ise kilisenin büyük bir bölümünün İsrail saldırılarında yıkıldığına dikkati çekerek, buna rağmen belde halkının topraklarına ve ibadet yerlerine sahip çıkma kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Neddef, önceliklerinin beldeyi imar etmek ve kiliseyi yeniden inşa etmek olduğunu ifade etti.

Ayine katılan cemaatten Can Accaka ise Noel'i buruk bir sevinçle karşıladıklarını, beldelerine ve kiliseye verilen yıkımın derin bir üzüntüye yol açtığını söyledi.

Accaka, tüm zorluklara rağmen yeniden ayağa kalkıp evlerini onarmaya çalıştıklarını ancak bunun son derece güç olduğunu, yeterli destek bulamadıklarını kaydetti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.