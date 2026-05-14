Haberler

Unıfıl: Lübnan'ın Güneyindeki İha Olayları BM Barış Gücü Birliklerini Tehlikeye Atıyor

Unıfıl: Lübnan'ın Güneyindeki İha Olayları BM Barış Gücü Birliklerini Tehlikeye Atıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Hizbullah'a ait olduğu düşünülen insansız hava araçlarının, görev gücünün mevzileri yakınında patladığını ve bu durumun barış gücü birliklerini tehlikeye attığını bildirdi.

BEYRUT, 14 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), ülkenin güneyindeki mevzilerinin yakınında yaşanan insansız hava aracı (İHA) olaylarının barış gücü birliklerini tehlikeye attığını ve BM tesislerine zarar verdiğini açıkladı.

UNIFIL çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu düşünülen birden fazla İHA'nın, pazartesi ve salı günü güneydeki Nakura kasabasında bulunan UNIFIL ana karargahının yakınlarında infilak ettiğini belirtti. Açıklamada, bölgede İsrail askerlerinin de bulunma ihtimaline dikkat çekildi.

Açıklamaya göre üç İHA, pazartesi günü yerel saatle 17.00-17.30 arasında karargahın birkaç metre yakınında infilak ederken, salı günü saat 17.20 sularında aynı bölgede başka bir İHA patlaması görüldü. Dakikalar sonra karargahın içine düşen başka bir İHA da infilak ederek bazı binalarda hasara yol açtı. Söz konusu olaylarda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Hem Hizbullah üyelerinin hem de İsrail askerlerinin BM mevzileri yakınındaki faaliyetlerinden giderek daha fazla endişe duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail birliklerinin ve araçlarının karargah yakınındaki varlığının ve hareketliliğinin yanı sıra, devlet dışı aktörlerin BM mevzileri yakınındaki faaliyetlerinin rahatsızlık yarattığı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu

Türkiye'ye fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu
Siirt'te eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

Tarihi başarıya gölge düştü! Tokatlı Emin için bakanlık harekete geçti
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak