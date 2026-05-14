Unıfıl: Lübnan'ın Güneyindeki İha Olayları BM Barış Gücü Birliklerini Tehlikeye Atıyor

BEYRUT, 14 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), ülkenin güneyindeki mevzilerinin yakınında yaşanan insansız hava aracı (İHA) olaylarının barış gücü birliklerini tehlikeye attığını ve BM tesislerine zarar verdiğini açıkladı.

UNIFIL çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu düşünülen birden fazla İHA'nın, pazartesi ve salı günü güneydeki Nakura kasabasında bulunan UNIFIL ana karargahının yakınlarında infilak ettiğini belirtti. Açıklamada, bölgede İsrail askerlerinin de bulunma ihtimaline dikkat çekildi.

Açıklamaya göre üç İHA, pazartesi günü yerel saatle 17.00-17.30 arasında karargahın birkaç metre yakınında infilak ederken, salı günü saat 17.20 sularında aynı bölgede başka bir İHA patlaması görüldü. Dakikalar sonra karargahın içine düşen başka bir İHA da infilak ederek bazı binalarda hasara yol açtı. Söz konusu olaylarda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Hem Hizbullah üyelerinin hem de İsrail askerlerinin BM mevzileri yakınındaki faaliyetlerinden giderek daha fazla endişe duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail birliklerinin ve araçlarının karargah yakınındaki varlığının ve hareketliliğinin yanı sıra, devlet dışı aktörlerin BM mevzileri yakınındaki faaliyetlerinin rahatsızlık yarattığı vurgulandı.

