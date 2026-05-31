Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında 1 İsrail askeri öldü

İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bomba yüklü İHA ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü, 4 asker yaralandı. Ateşkes sürecine rağmen çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Saldırıda 21 yaşındaki Michael Tyukin isimli askerin öldüğü, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını vermişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
