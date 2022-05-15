Lübnan'da halk sandık başında - Haberler

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Lübnan'da halk sandık başında

İhlas Haber Ajansı - Nisrine Borghol - Güncel
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- Lübnan'da halk sandık başında Lübnan'da halk 4 yıl aradan sonra genel seçimlerde oy vermek üzere sandık başına gitti.

- Lübnan'da halk sandık başında

BEYRUT - Lübnan'da halk 4 yıl aradan sonra genel seçimlerde oy vermek üzere sandık başına gitti.

Lübnan'da genel seçimler başladı. Ülkede 4 yıl aradan sonra halk, oy kullanmak için sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn seçim öncesi yaptığı açıklamada, halkı "güvendikleri ve haklarını savunmaya uygun gördüklerini seçmeye" çağırdı. İçişleri Bakanı Besam Mevlevi ise 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, 128 sandalyeli Mecliste yer alabilmek için 15 seçim bölgesinde 103 listede kayıtlı toplam 718 adayın yarışacağını belirtmişti.

Lübnan'da seçim sandıklarının yerel saatle 20.00'de kapanacağı öğrenilirken, ülkede ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlıların da oy kullanmasına izin verildiği açıklandı.

İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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