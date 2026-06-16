Albüm: Lübnan'da Halk Yıkılan Yerleşim Yerlerinin Yeniden İnşa Edilmesini Umut Ediyor
Lübnan'ın Sayda kentinde yerinden edilmiş bölge sakinleri, evlerine dönüşün sadece çatışmaların bitmesiyle değil, yıkılan yerleşimlerin yeniden inşası ve temel hizmetlerin geri getirilmesiyle mümkün olacağını belirtiyor.
SAYDA, 16 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentinde yerinden edilmiş bölge sakinleri, evlerine dönmenin yalnızca çatışmaların bitmesiyle değil, aynı zamanda yıkılan yerleşimlerin yeniden inşası ve temel hizmetlerin geri getirilmesiyle mümkün olacağını belirtiyor.
Kaynak: Xinhua