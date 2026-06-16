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Albüm: Lübnan'da Halk Yıkılan Yerleşim Yerlerinin Yeniden İnşa Edilmesini Umut Ediyor

Albüm: Lübnan'da Halk Yıkılan Yerleşim Yerlerinin Yeniden İnşa Edilmesini Umut Ediyor
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Lübnan'ın Sayda kentinde yerinden edilmiş bölge sakinleri, evlerine dönüşün sadece çatışmaların bitmesiyle değil, yıkılan yerleşimlerin yeniden inşası ve temel hizmetlerin geri getirilmesiyle mümkün olacağını belirtiyor.

SAYDA, 16 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentinde yerinden edilmiş bölge sakinleri, evlerine dönmenin yalnızca çatışmaların bitmesiyle değil, aynı zamanda yıkılan yerleşimlerin yeniden inşası ve temel hizmetlerin geri getirilmesiyle mümkün olacağını belirtiyor.

Kaynak: Xinhua
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