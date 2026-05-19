İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile çıkan çatışmada 1 rütbeli askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, yenilenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile çıkan çatışmada rütbeli bir İsrail askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, çatışmada ölen askerin 27 yaşındaki yedek Binbaşı Itamar Sapir olduğu belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Lübnan'ın güneyindeki bir köyde İsrail güçleri ile bir Hizbullah mensubu arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Yedek Binbaşı rütbesindeki askerin öldüğü çatışmanın ardından İsrail savaş uçaklarının bölgeye hava saldırısı düzenlediği de aktarıldı.

Yedioth Ahronot gazetesi ise çıkan çatışmada bazı İsrail askerlerinin de yaralandığını ileri sürdü.

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 21'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 42 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.