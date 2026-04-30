Lübnan Cumhurbaşkanı: "Siviller ve sağlık çalışanlarını hedef almayı bırakması için İsrail'e baskı yapılmalı"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, uluslararası yasaları ve ateşkesi ihlal ederek siviller, sağlık çalışanları ve sivil savunma ekiplerini hedef alan saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Kızılay ve Kızılhaç dernekleri heyetleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada İsrail'in ülkesine yöneli1k saldırılarına değinen Avn, "Uluslararası yasalara ve anlaşmalara saygı göstermesi, sivilleri, sağlık çalışanlarını, sivil savunma personeli ile bu kuruluşları hedef almayı bırakması için İsrail'e baskı yapılmalıdır." dedi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdüğüne dikkati çeken Avn, İsrail ordusunun evleri ve ibadethaneleri yıktığını, saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların sayısının arttığını söyledi.

Avn, İsrail'in sağlık görevlileri ve gönüllülere yönelik saldırılarına ilişkin, "Lübnan Kızılhaçı ve diğer yardım kuruluşlarından şu ana kadar yaklaşık 17 sağlık personeli hayatını kaybetti ve gazeteciler de hedef alındı." diye konuştu.

Gönüllülerin özverili çalışmasıyla yaralıları kurtarmak için büyük fedakarlıklar verdiğine dikkati çeken Avn, bu kişilerin hayat kurtarmak için canını ortaya koyarak çalıştığına dikkati çekti.

Avn, İsrail'in alıkoyarak hapishanede tutulan Lübnanlılar ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin iletişim kurmasına izin vermediğini hatırlatarak, "İsrail hapishanelerindeki Lübnanlı esirlerin akıbetinin belirlenmesi için Lübnan'a yardım edilmesi çağrımı yineliyorum." şeklinde konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.