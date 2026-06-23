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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hollandalı bakanlarla bölgesel gelişmeleri görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hollandalı bakanlarla bölgesel gelişmeleri görüştü
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hollandalı bakanlarla görüşmesinde önceliğin ateşkes, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve Lübnan'ın taleplerinin karşılanması olduğunu belirtti. Ayrıca Lübnan ordusunun desteklenmesi ve Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Hollanda İltica ve Göç Bakanı Bart van den Brink ile yaptığı görüşmede, önceliğin ateşkesin sağlanması, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve Lübnan'ın taleplerinin karşılanması olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'ta Hollandalı bakanlar Berendsen ve Brink'i kabul etti.

Görüşmede İsrail ile yürütülen müzakere, ateşkes, Lübnan ordusunun desteklenmesi ve Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı.

Hollanda'ya Lübnan'a ve ordusuna desteğinden dolayı teşekkür eden Avn, Lübnan'ın güvenlik ve istikrarı güçlendirecek her türlü "dost ve kardeş" ülke desteğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Avn, bu desteğin İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesine, güneydekilerin köy ve beldelerine dönmesine, esirlerin ailelerine kavuşmasına, yıkılan bölgelerin yeniden imar edilmesine ve Lübnan ordusunun ülke genelinde konuşlanarak tek başına güvenliği sağlamasına katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Washington'da İsrail ile yürütülen müzakerelerin, Lübnan'ın tüm taleplerinin karşılanmasını sağlayacak açık bir program için uygun zemin oluşturmayı hedeflediğini kaydeden Avn, bunun geçmişteki geçici uzlaşılar yerine gerçek ve kalıcı bir barışın önünü açacağını söyledi.

Avn ayrıca, Lübnan'ın karar alma süreçlerinde yeniden söz sahibi olmaya başladığını ve Lübnanlıların büyük çoğunluğunun devletin kalıcı istikrarı sağlama yönündeki adımlarını desteklediğini ifade etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, görüşmede İsrail ile devam eden müzakereleri, bölgede gerilimi azaltmaya yönelik son çabaları ve Lübnan'ın geleceğini ele aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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