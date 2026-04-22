Lübnan, ABD'de yarın İsrail ile yapılacak görüşmede ateşkesin uzatılmasını isteyecek

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak İsrail görüşmesinde, ateşkes süresinin uzatılmasını ve İsrail'in güneydeki yıkım faaliyetlerinin durdurulmasını isteyeceklerini açıkladı. Avn, Lübnan'ın müzakere sürecindeki yaklaşımını 'egemenlik ve çıkarları güvence altına almayan hiçbir tavizi kabul etmemek' olarak tanımladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin başkenti Washington'da yarın İsrail ile yapılacak görüşmede, ateşkes süresinin uzatılması ve İsrail'in ülkenin güneyindeki beldelerde sürdürdüğü yıkımların durdurulmasını isteyeceklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İlerici Sosyalist Parti'nin Meclisteki temsilcilerinden bir grup ile görüştü.

Avn, görüşmede, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad'ın, ABD Dışişleri Bakanlığında yarın yapılacak hazırlık toplantısında ülkeyi temsil edeceği ve ateşkes süresinin uzatılması ile İsrail'in güneydeki köy ve beldelerde yürüttüğü yıkım faaliyetlerinin durdurulması konularını gündeme taşıyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın müzakerelerdeki yaklaşımının "egemenlik ve tüm Lübnanlıların çıkarlarını güvence altına almayan hiçbir taviz, uzlaşma ya da teslimiyeti kabul etmemek" olduğunu vurguladı.

Müzakere seçeneğini tercih ettiklerini belirten Avn, geçmiş deneyimlerin savaşın yalnızca "ölüm, yıkım ve zorunlu göç" getirdiğini gösterdiğini ifade etti.

Avn, bu nedenle diplomatik çözümün Lübnan için en güvenli yol olduğuna inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn, sürecin takibi kapsamında Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve Dürzi lider Velid Canbolat başta olmak üzere çeşitli siyasi aktörlerle temas halinde olduğunu aktardı.

Ülkede siyasi çoğunluğun mevcut sürecin hassasiyetinin farkında olduğunu ve iç barışı tehdit edecek her türlü girişime karşı durduğunu kaydeden Avn, askeri ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra "ulusal bilinç ve birlik" vurgusunun da önemli olduğunu ifade etti.

Yerinden edilenlerin durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Avn, güvenlik koşullarına bağlı olarak vatandaşların evlerine dönüşünün sağlanması ve güneyde kalanların desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Avn, "Hepimiz aynı gemideyiz ve onu güvenli limana ulaştırmak ortak sorumluluktur." ifadesini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

Lübnan ile İsrail arasında 30 yılı aşkın süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan'da ABD'nin başkentinde yeniden kuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

Washington'daki temas, iki ülke arasında uzun süredir kapalı diplomatik kanalların yeniden açılması açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
