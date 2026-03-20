Lübnan Cumhurbaşkanı, BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ???????ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, telefon görüşmesinde Bin Zayid'in Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek BAE halkına refah ve esenlik temennisinde bulundu.

Görüşmede Avn, BAE'yi hedef alan ve yetkililerce engellendiği açıklanan sabotaj planı ile ülkeye yönelik saldırıları kınadı, Lübnan halkının BAE ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ise Cumhurbaşkanı Avn'a destek mesajı dolayısıyla teşekkür ederek İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona ermesi ve Lübnan halkının yaşadığı sıkıntıların giderilmesi çağrısında bulundu.

BAE Devlet Güvenlik Kurumu, ülke içinde faaliyet gösteren, "Hizbullah ile İran bağlantılı bir terör hücresinin" çökertildiğini ve üyelerinin tutuklandığını açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.