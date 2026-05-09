Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonla görüşerek Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Avn, Lübnan halkının BAE halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgularken, Al Nahyan, BAE'nin Lübnan'daki güvenlik ve istikrarı desteklediğini ifade etti.

Avn ayrıca, Washington'da gerçekleştirilen Lübnan-ABD-İsrail toplantılarının seyrine ilişkin son gelişmeler hakkında Al Nahyan'a bilgi verdi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise Avn'a teşekkür ederek ülkesinin her zaman Lübnan ve halkının yanında olduğunu belirtti.

Al Nahyan, BAE'nin özellikle mevcut hassas dönemde Lübnan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması ile ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğinin yeniden tesis edilmesine yönelik adımları desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Semerci
