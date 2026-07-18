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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitti

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Washington'a giderek Lübnan'daki durum, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi konularını görüşecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'a gitti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Avn'ın eşi Nimet Avn ile sabah saatlerinde başkent Beyrut'tan Washington'a hareket ettiği belirtildi.

Avn ile Trump arasında Beyaz Saray'da Lübnan-ABD zirvesi düzenleneceği aktarılan açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı'nın bazı ABD'li yetkililerle de görüşmeler ve istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

Görüşmelerde Lübnan'daki durum, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, ülke genelinde ve özellikle güney bölgelerinde güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik adımların ele alınacağı ifade edildi.

İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve devlet otoritesinin ülkenin tüm bölgelerinde tesis edilmesi konularının da görüşmelerin gündeminde yer alacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
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