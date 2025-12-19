Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Bu zor süreçte Mısır'ın bölgedeki siyasi rolüne güveniyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile yaptığı görüşmede, Mısır'ın bölgedeki siyasi rolüne güvendiğini belirtti. İki ülke arasındaki işbirliği imkânları ve Lübnan-Mısır Yüksek Komitesi'nin çalışmalarının canlandırılması gerektiği vurgulandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin "bu zor süreçte" Mısır'ın bölgedeki siyasi rolüne güvendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, resmi temaslar kapsamında Lübnan'ı ziyaret eden Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'yi, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Avn, görüşmede, Lübnan-Mısır Yüksek Komitesi'nin çalışmalarının yeniden canlandırılmasının her iki ülkenin çıkarları açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Lübnan'da istikrarın tesis edilmesi ve bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabaların başarıya ulaşması temennisinde bulunan Avn, "Bu zor süreçte Mısır'ın bölgedeki siyasi rolüne güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Medbuli ise Beyrut ziyaretinin, "bu hassas dönemde Lübnan'a tam destek" mesajı taşımayı amaçladığını söyledi.

Ziyaret kapsamında, Lübnan hükümetiyle başta enerji, elektrik ve doğal gaz olmak üzere sanayi ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği imkanlarını görüştüklerini belirten Medbuli, Lübnan-Mısır Yüksek Komitesi'nin çalışmalarını etkinleştirmek istediklerini dile getirdi.

Mısır'ın Lübnan'da istikrarın sağlanması için Cumhurbaşkanı Avn ve hükümetin attığı tüm adımları desteklediğini ifade eden Medbuli, Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarını kınadıklarını yineledi.

Meclis Başkanı Berri ile görüşme

Mısır Başbakanı Medbuli, daha sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Taraflar görüşmede Lübnan ve bölgedeki gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
title