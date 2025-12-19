Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Bu zor süreçte Mısır'ın bölgedeki siyasi rolüne güveniyoruz"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin "bu zor süreçte" Mısır'ın bölgedeki siyasi rolüne güvendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, resmi temaslar kapsamında Lübnan'ı ziyaret eden Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'yi, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Avn, görüşmede, Lübnan-Mısır Yüksek Komitesi'nin çalışmalarının yeniden canlandırılmasının her iki ülkenin çıkarları açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Lübnan'da istikrarın tesis edilmesi ve bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabaların başarıya ulaşması temennisinde bulunan Avn, "Bu zor süreçte Mısır'ın bölgedeki siyasi rolüne güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Medbuli ise Beyrut ziyaretinin, "bu hassas dönemde Lübnan'a tam destek" mesajı taşımayı amaçladığını söyledi.

Ziyaret kapsamında, Lübnan hükümetiyle başta enerji, elektrik ve doğal gaz olmak üzere sanayi ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği imkanlarını görüştüklerini belirten Medbuli, Lübnan-Mısır Yüksek Komitesi'nin çalışmalarını etkinleştirmek istediklerini dile getirdi.

Mısır'ın Lübnan'da istikrarın sağlanması için Cumhurbaşkanı Avn ve hükümetin attığı tüm adımları desteklediğini ifade eden Medbuli, Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarını kınadıklarını yineledi.

Meclis Başkanı Berri ile görüşme

Mısır Başbakanı Medbuli, daha sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Taraflar görüşmede Lübnan ve bölgedeki gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.