Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Lübnan'ın toparlanma sürecine geçmesi gerekiyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin kriz aşamasından çıkarak toparlanma sürecine geçmesi gerektiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin kriz aşamasından çıkarak toparlanma sürecine geçmesi gerektiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen gayr-ı resmi nitelikli Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Avn, Lübnan'ın karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen bölgesel istikrarın inşasında rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Lübnan'ın yeniden yoğunlaşan bir savaş ortamıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Avn, bunun insani ve ekonomik krizi derinleştirdiğini, geniş çaplı yerinden edilmeye yol açtığını ve altyapı ile kamu hizmetleri üzerinde benzeri görülmemiş baskı oluşturduğunu kaydetti.

Avn, ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının sürdüğü, bu süreçte önemli sektörlerde ciddi zararlar meydana geldiğini ve ekonomik faaliyetlerin gerilediğini belirtti.

Lübnan'daki istikrarın bölge istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Avn, "ülkede yaşananların sınırları aşarak çevre ülkelere ve ortaklara da yansıdığını" ifade etti.

"Lübnan'ın kriz aşamasından toparlanma sürecine geçmesi gerekiyor." diyen Avn, Avrupa ile işbirliğinin yalnızca insani yardımlarla sınırlı kalmaması, aynı zamanda yatırım, yeniden imar ve Doğu Akdeniz'de ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesini de kapsaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
