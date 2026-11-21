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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin tam bağımsızlığı önündeki iki temel engelin İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgali ve İran'ın dış müdahalesi olduğunu belirterek, devlet dışındaki silahların teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, bağımsızlığın 83. yıl dönümü dolayısıyla başkent Beyrut'un kuzeyindeki Dibbiye bölgesinde, Nahr el-Kelb Tüneli yakınında düzenlenen törende konuştu.

Avn, "Topraklarımız işgal altındayken, halkımızın tamamı evlerine dönememişken ve savaş-barış kararı henüz yalnızca devletin elinde değilken, egemenlik tesis edilmiş gibi bağımsızlık kutlayamayız." dedi.

Ülkesinin tam bağımsızlığı önünde iki temel engelin bulunduğunu ifade eden Avn, bunların İsrail'in Lübnan topraklarının bir bölümündeki işgali ve İran'daki bazı etkili çevrelerden kaynaklanan dış müdahale olduğunu belirtti.

İsrail işgali ve İran'ın dış müdahalesinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve her birinin diğerine gerekçe oluşturduğunu söyleyen Avn, bu durumun bedelini özellikle Lübnan'ın güneyinde yaşayanların ödediğini kaydetti.

İran halkına ve medeniyetine saygı duyduklarını, İran'la diğer ülkelerle olduğu gibi dostluk ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler istediklerini dile getiren Avn, "Devletler arasındaki dostluk, birine diğerinin kararlarına müdahale hakkı vermez. Kendi ülkeniz için kabul etmediğiniz şeyi, Lübnan'dan kabul etmesini istemeyin." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın elindeki silahlara işaret eden Avn, devlet dışındaki silahların döneminin sona erdiğini ve bu silahların önceki dönemde görevini yerine getirdiğini, fedakarlıklar ve kazanımlar bulunduğunu ancak sonraki aşamada halkı ve ülkeyi yıpratarak ağır kayıplara yol açtığını söyledi. Avn, silahların teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA