Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "İsrail'in topraklarımızdan tamamen çekilmesi talebinden vazgeçmeyeceğiz"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in saldırılarını uluslararası kararların ihlali olarak nitelendirerek, topraklardan tam çekilme talebinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Ateşkes görüşmeleri devam ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in devam eden saldırılarını "uluslararası kararların açık bir ihlali" şeklinde nitelendirerek, "İsrail'in topraklarımızdan tamamen çekilmesi talebinden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, İsrail'in 1978'de işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden 25 Mayıs 2000'de çekilmesinin yıl dönümü olan "Bağımsızlık ve Direniş Bayramı" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Lübnan'ın bu yıl "acı bir gerçekliğin yükü altında" Bağımsızlık Bayramı'nı karşıladığını kaydeden Avn, İsrail saldırılarının durmadığını ve güneydeki bazı beldelerin yeni bir işgalin yükü altına girdiğini belirtti.

Avn, devam eden İsrail saldırılarının uluslararası kararların açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan bu durumu kabul etmeyecek. İsrail'in topraklarımızdan tamamen çekilmesi talebinden vazgeçmeyeceğiz."

İsrail'in ülkeden tamamen çekilmesini müzakere yoluyla sağlamaya çalıştıklarına işaret eden Avn, ancak müzakere sürecinin vazgeçme veya teslim olma anlamına gelmediğini vurguladı.

Avn, ülke topraklarını koruma sorumluluğunun Lübnan ordusu ile meşru güvenlik güçlerine ait olduğunun altını çizerek, "Ülkenin güneyini kanlarıyla özgürleştirenler, güçlü, sivil ve askeri kurumların meşruiyetine bağlı bir devlet ile halkının iradesiyle birleşmiş bir ülkeyi hak ediyorlar." dedi.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin ardından, ateşkesin 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün uzatıldığı, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağı ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla bir güvenlik toplantısı düzenleneceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
