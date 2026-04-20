Lübnan Cumhurbaşkanı: "Müzakerelerin amacı İsrail'in güney bölgelerdeki işgaline son vermek"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yapılacak müzakerelerin İsrail'in güney bölgelerdeki işgaline son vermeyi ve orduyu uluslararası kabul görmüş güney sınırına konuşlandırmayı amaçladığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın İsrail'le müzakere sürecinin başlaması konusunda Trump ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verildi.

Görüşlerine yer verilen Avn, Trump'ın Lübnan'ın talebine tam bir anlayış ve duyarlılık gösterdiğini ve özellikle Lübnan'ın güneyi olmak üzere tüm topraklarında egemenliğinin yeniden tesisine yönelik müzakere sürecinin başlatılması için İsrail nezdinde devreye girdiğini kaydetti.

Ateşkesin korunması ve müzakerelerin başlaması amacıyla Trump ile temaslarının devam edeceğini aktaran Avn, "Müzakere ekibinin hedeflerine ulaşabilmesi için en geniş ulusal desteğin eşlik etmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Müzakerelerin amacı İsrail'in güney bölgelerdeki işgaline son vermek ve orduyu uluslararası kabul görmüş güney sınırına konuşlandırmaktır." diyen Avn, Lübnan adına müzakereleri Büyükelçi Simon Karam başkanlığındaki heyetin yürüteceğini bildirdi.

Lübnan tarafını temsilen başka bir ismin müzakereye katılmayacağını dile getiren Avn, şunları kaydetti:

"Yaklaşan müzakereler diğer müzakerelerden ayrıdır çünkü Lübnan iki seçenekle karşı karşıyadır; ya savaşın insani, sosyal, ekonomik ve egemenlik açısından sonuçlarıyla birlikte devam etmesi ya da bu savaşı sona erdirmek ve kalıcı istikrarı sağlamak için müzakereler... Ben müzakereyi seçtim ve Lübnan'ı kurtarabileceğimize dair umutluyum"