Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı, 10'dan Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olan İsrail Hava Saldırılarını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ülkenin güneyinde ve doğusundaki bölgelere düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve diplomatik çabaları baltaladığını ifade etti.

BEYRUT, 22 Şubat (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in kara ve denizden ülkenin güneyindeki Sidon ve doğusundaki Bekaa bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Avn, devam eden saldırıların bölgede istikrar sağlamak ve İsrail'in Lübnan'a yönelik düşmanca eylemlerini durdurmak için yapılan diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan kasıtlı adımlar olduğunu söyledi.

Hava saldırılarının Lübnan'ın egemenliğine yönelik yeni bir ihlal teşkil ettiğini ve uluslararası yükümlülüklerin açık bir ihlali anlamına geldiğini belirten Avn, bu eylemlerin uluslararası toplumun iradesini, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tüm hükümlerine tam uyum çağrısını hiçe saydığını ifade etti.

Avn, bölgede istikrarı korumaya çalışan ülkelere çağrıda bulunarak, saldırıların durdurulması ve uluslararası kararlara uyulmasının sağlanması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini istedi.

İsrail, cuma günü Sidon kentindeki Ayn el Hilve Kampı ile Bekaa bölgesindeki bazı kasabalara yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybederken, 35'ten fazla kişi ise yaralandı.

Kaynak: Xinhua
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı