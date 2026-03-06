Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail'in BM Güçlerine Saldırısında Askerler Yaralandı
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in güney Lübnan'daki Birleşmiş Milletler barış gücü UNIFIL'e ait tesise düzenlediği saldırıyı kınayarak uluslararası müttefiklerden harekete geçme çağrısında bulundu. Saldırıda iki Gana askeri ağır yaralandı.
(ANKARA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler barış gücü UNIFIL'e ait bir tesisi hedef aldığını ve saldırıda Gana askerlerinden yaralananlar olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL)
Avn yaptığı yazılı açıklamada, saldırının güney Lübnan'daki bir noktasını doğrudan vurduğunu belirterek uluslararası müttefiklere İsrail saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.
iki askerin ağır yaralandığı
Saldırıda , bir askerin de yaşadığı olay nedeniyle travma geçirdiği açıkladı ve subayların kullandığı yemekhanenin tamamen yandığı bildirildi.
