Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail'in BM Güçlerine Saldırısında Askerler Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in güney Lübnan'daki Birleşmiş Milletler barış gücü UNIFIL'e ait tesise düzenlediği saldırıyı kınayarak uluslararası müttefiklerden harekete geçme çağrısında bulundu. Saldırıda iki Gana askeri ağır yaralandı.

(ANKARA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler barış gücü UNIFIL'e ait bir tesisi hedef aldığını ve saldırıda Gana askerlerinden yaralananlar olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL)

Avn yaptığı yazılı açıklamada, saldırının güney Lübnan'daki bir noktasını doğrudan vurduğunu belirterek uluslararası müttefiklere İsrail saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

iki askerin ağır yaralandığı

Saldırıda , bir askerin de yaşadığı olay nedeniyle travma geçirdiği açıkladı ve subayların kullandığı yemekhanenin tamamen yandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

Komşu ülkede sıcak saatler! İki asker hayatını kaybetti
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'da İran alarmı! Operasyon düzenlediler
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...