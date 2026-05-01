Lübnan Cumhurbaşkanı, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi'yle ateşkes ve İsrail ile müzakereleri görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa ile ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İsrail ile müzakereleri görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Büyükelçi İsa'yı kabul etti.

Görüşmede, özellikle İsrail'le ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, siviller ile sivil tesislerin hedef alınmasının durdurulması ve Washington'da yapılan Lübnan-İsrail müzakerelerinin sürdürülmesine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Açıklamada, söz konusu görüşmelerin Lübnan'ın güney sınırında barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmasının ve bunun Washington'da ilan edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi'nin, ülkesinin Lübnan ve kurumlarına yönelik desteğini yinelediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın ise ABD'nin Lübnan'da istikrarın sağlanmasına yönelik desteğinin sürmesinden dolayı Büyükelçi İsa'ya teşekkür etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
