Lübnan Başbakanı Selam: Savaş ve Barış Kararı Hükümetin Elindedir

Lübnan'da, Hizbullah'ın " İsrail'le müzakerelere karşı olduğu" yönündeki açıklamasının ardından Başbakan Nevvaf Selam, savaş ve barış kararının yalnızca hükümete ait olduğunu vurguladı.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen Teknoloji ve Yapay Zeka Zirvesi'ne katılan Başbakan Selam, Hizbullah'tan dün yapılan açıklamayı değerlendirdi.

Selam, "Savaş ve barış kararı artık bu hükümetin elindedir ve bu konuda hükümet dışında kimsenin söz hakkı yoktur." dedi.

Ülkede silahların devletin tekelinde toplanmasının önemini vurgulayan Selam, İsrail'in Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılara son vermesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

İsrail ile müzakere ve silahların toplanması

Lübnan'da silahların devletin tekeline alınması gündemiyle 5 Ağustos'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, diyalog ve diplomasinin "ulusal çıkarların korunmasında tek yol olduğu" gerekçesiyle Tel Aviv ile dolaylı müzakere çağrısında bulunmuştu.

Silahlarını teslim etmeye karşı çıkan Hizbullah ise 6 Kasım'da, İsrail'in ihlallerine karşı "ulusal bir tutum" sergilenmesi çağrısında bulunarak, Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesi dışında Tel Aviv'le yeni bir siyasi müzakereye gidilmemesi gerektiğini bildiren bir açıklama yayımlamıştı.