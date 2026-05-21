Lübnan Başbakanı Selam, İsrail görüşmeleri öncesi müzakere heyeti başkanı ile bir araya geldi

Güncelleme:
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD arabuluculuğunda İsrail ile yürütülen müzakerelerde Lübnan heyetine başkanlık eden Büyükelçi Simon Karam ile bir araya gelerek, 29 Mayıs'taki güvenlik görüşmesi ve 2-3 Haziran'daki siyasi müzakere turu öncesi hazırlıkları ele aldı.

Görüşmede, ABD arabuluculuğunda 29 Mayıs'ta yapılacak güvenlik görüşmesi ile 2-3 Haziran'da düzenlenecek siyasi müzakere turuna ilişkin hazırlıklar ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin ardından, ateşkesin 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün uzatıldığı, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağı ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla bir güvenlik toplantısı düzenleneceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

