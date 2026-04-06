Lübnan ve İspanya'dan İsrail'e Tepki

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in "tampon bölge" oluşturma gerekçesiyle başlattığı kara saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Selam ile Sanchez telefonda görüştü.

Görüşmede Sanchez, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne bağlılıklarını ifade ederek, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin kararını da desteklediklerini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını hedef alan saldırıları kınayan Sanchez, bu olaylara ilişkin gerekli soruşturmaların yürütülmesi gerektiğini belirtti.

İspanya'nın Lübnan halkına desteğini sürdüreceğini vurgulayan Sanchez, bu kapsamda 9 milyon avro değerinde ek insani yardım tahsis ettiklerini bildirdi.

Selam ise İspanya'nın siyasi ve insani desteği ile UNIFIL'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, İsrail'in "tampon bölge ya da güvenlik kuşağı" oluşturma gerekçesiyle, Lübnan'daki kara saldırılarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Selam, İsrail'in saldırılarının son bulması ve Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan'ın güneyinde UNIFIL'e ait karargahta 3 Nisan'da meydana gelen patlamada, Endonezya uyruklu 3 askerin yaralandığı bildirilmişti. 29 ve 30 Mart'ta yapılan iki ayrı saldırıda da UNIFIL mensubu Endonezyalı 3 barış gücü askeri hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1461 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.