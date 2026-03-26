Lübnan Başbakanı Selam'den BM'ye İsrail ihlallerine son verilmesi için sorumluluklarını üstlenme çağrısı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yerinden ettiği sivillerin geri dönüşüne izin vermeyebileceği uyarısında bulunarak, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail'in ihlallerine son verilmesi için sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Selam ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'a sürdürdüğü saldırıları ele aldı.

Selam, İsrailli bakanların Lübnan'da "Litani Nehri'nin güneyinin işgal edilmesi söylemlerine" dikkati çekerek, İsrail ordusunun söz konusu bölgeyi Lübnan'ın geri kalanından izole etmek amacıyla Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alarak yıktığını belirtti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde tahliye tehditleriyle kitlesel zorla yerinden edilmeye yol açtığını ifade eden Selam, Litani Nehri'nin güneyindeki toprakların işgal edilmesi ve evlerin yıkılmasının yakın gelecekte sivillerin evlerine dönmesine izin verilmeyeceğine işaret ettiği uyarısında bulundu.

Selam, Lübnan'ın güneyindeki duruma ilişkin, "İster sözde güvenlik kuşağı ister tampon bölge olsun, bu eylemler ve açıklamalar, Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve vatandaşlarının haklarına ciddi bir tehdit oluşturmaktadır ve uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na tamamen aykırıdır." dedi.

Lübnan Başbakanı Selam, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'den BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İsrail ihlallerine ilişkin şikayette bulunmasını istediğini belirterek, BM'ye de İsrail ihlallerine son verilmesi için sorumluluklarını üstlenme çağrısı yaptı.

İsrail'in Kasım 2024'te Lübnan ile yaptığı ateşkes kapsamında daha önce işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi ve tahliye çağrılarıyla saldırıları yeniden yoğunlaştırması ve İsrailli yetkililerden gelen "işgal çağrıları" Lübnan'ın güneyi için endişeleri artırıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savunmuştu.

Smotrich, İsrail'in kuzey sınırında köklü bir değişime gitmesi gerektiğini ileri sürerek "Tıpkı Gazze'de Sarı Hat ve Suriye'de tampon bölge oluşturduğumuz gibi, Litani Nehri de Lübnan ile aramızdaki yeni sınırımız olmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki halka evlerini terk etmeleri ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısı yapmıştı.