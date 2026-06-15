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Lübnan Başbakanı, ABD-İran mutabakatının İsrail'in ülkesine saldırılarını da durdurmasını umuyor

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın İsrail'in saldırılarını sona erdirmesini ve ülkedeki yıkım ile acıların durmasını umduklarını belirtti. Selam, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi ve tutukluların serbest bırakılması için çabaların artırılacağını vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının sona ermesine ve yaşanan yıkım ile acıların durmasına katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Selam, hükümetin savaşın başladığı andan itibaren Lübnanlılara yönelik zararları azaltmak ve çatışmanın durdurulması için çaba gösterdiğini ifade etti.

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın, İsrail'in saldırı, yıkım ve yerinden etmelerine son vermesini temenni eden Selam, bu süreçte katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür etti.

Başbakan Selam, Washington'da yürütülen müzakereler kapsamında İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve Lübnanlı tutukluların serbest bırakılması için çabaların artırılacağını vurguladı.

Hükümetin son aylarda yerinden edilme krizine yanıt vermek için yoğun çalıştığını belirten Selam, Lübnanlıların şehir ve köylerine güvenli ve onurlu şekilde dönmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Nevvaf Selam ayrıca yeniden imar sürecinin hızlandırılması için dost ve kardeş ülkelerle işbirliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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