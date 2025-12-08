Haberler

Louvre Müzesi'nde Su Sızıntısı Nedeniyle Yüzlerce Kitap Zarar Gördü

Güncelleme:
Fransız basını, Louvre Müzesi'nde meydana gelen su sızıntısının, Mısırbilim Kütüphanesi'ndeki 300 ila 400 ciltlik kitabı etkilediğini bildiriyor. Müdür Yardımcısı Steinbock, kültürel miras eserlerinin zarar görmediğini açıkladı.

PARİS, 8 Aralık (Xinhua) -- Fransız basını pazar günü, kasım ayı sonunda Louvre Müzesi'nde meydana gelen su sızıntısının müzenin Mısırbilim Kütüphanesi'ndeki yüzlerce kitaba zarar verdiğini bildirdi.

Louvre Müzesi Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, 26 Kasım'da meydana gelen olayın, araştırmacılar tarafından düzenli olarak kullanılan Mısırbilim dergileri ve bilimsel belgeler dahil olmak üzere 300 ila 400 ciltlik kitaba zarar verdiğini söyledi.

Yerel basına konuşan Steinbock, hiçbir kültürel miras çalışmasının veya eserinin etkilenmediğini ve "geri dönüşü olmayan veya kalıcı kayıplar" tespit edilmediğini söyledi. Steinbock hasar gören kitaplar "son derece yararlı ve sıkça başvurulan" kitaplar olsa da "dünyada benzersiz değiller" diye ekledi.

Müze, hasar gören kitapların kurutulacağı ve ciltçiye gönderilerek restore edileceğini, ardından raflara geri konulacağını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
